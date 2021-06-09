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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Anadolu Ajansı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ statüsü meselesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun katılımıyla sonuçlandırılacağını belirterek Türkiye'nin çıkarlarını dikkate aldıklarını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabağ meselesine değinen Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya eş başkanlarının bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Komşu ülkelerin Karabağ ile ilgili çıkarlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Lavrov, söz konusu bölge üzerinden kritik öneme sahip stratejik ulaşım hatlarının geçtiğini söyledi.

Lavrov, "Üçlü grubun çalışmalarında hem Türkiye hem de İran'ın çıkarları dikkate alınıyor. Aksi takdirde, blokajları kaldırma işlemlerinin büyük etkisi olmayacak" dedi.

Dağlık Karabağ statüsü ile ilgili sorunun henüz çözülmediğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının katılımıyla sonuçlandırılacaktır. Eş başkanlar, bu aşamada statü sorununu gündeme getirmemeli; güvenle ilgili önlemlerin güçlendirilmesi, insani sorunların çözümü, Ermeniler ile Azerbaycanlıların yan yana gelmeleri, birlikte güven içinde, ekonomik olarak istikrarlı bir biçimde yaşamalarını sağlamalıdır. Birkaç yıl sonra statü ile ilgili sorunlar daha kolay çözülecektir."

Karabağ meselesinin tarafları ile bölge ülkelerinde duygusal açıklamalar yapıldığını söyleyen Lavrov, "Bu duruma dahil olan herkese bölgenin sakinleşmesi ve normal hayatın sağlanması yönünde girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi'nin Dağlık Karabağ'daki faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Lavrov, bunun çok faydalı ve istikrar sağlayıcı bir unsur olduğunu vurguladı.

Putin-Biden zirvesinden beklenti yok

Rusya-ABD ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'in 16 Haziran'da gerçekleştireceği zirveden çok önemli bir beklentilerinin olmadığını ifade etti.

ABD tarafının zirveye hazırlık yaparken geçmiş yıllardaki hataların üzerinde çalışması umudunu dile getiren Lavrov, "Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi, eşitlilik, karşılıklı saygı, birbirimizin iç işlerine müdahale etmeme prensipleri doğrultusunda mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

Görüşmelerde siber güvenlik konusunu ABD ile ele almayı beklediklerini aktaran Lavrov, ABD ile stratejik istikrar konusunda ortak çıkarların bulunduğunu ve bu hususta temaslarının sürdüğünü ifade etti.

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