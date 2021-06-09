Türkiye'de gerçekleştirilecek INTERPOL toplantısı FETÖ'yü tutuşturdu

İSTANBUL'da yapılacak olan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Genel Kurul Toplantısı yurtdışındaki firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını ürküttü. Yapılacak toplantı öncesi FETÖ'cü haber siteleri ve sosyal medya hesapları kara propagandaya başladı.

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İSTANBUL'da 20-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Genel Kurul Toplantısı, Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) korkuttu.

INTERPOL'ün arama kararları ile yakalanma telaşına kapılan örgüt üyeleri, ev sahibi ülkelerin yaptığı olağan toplantıları ve tanıtım faaliyetlerini çarpıtmaya başladı.

FETÖ, 'Avrupa genelinde Türkiye'nin INTERPOL'ü kullanarak hükümeti eleştirenlere karşı ikna çalışmaları yapacağı' şeklinde yalan haberler yaymaya başladı.

FETÖ'ye ait bir propaganda sitesi, Türkiye'nin küresel ve uluslararası terörle mücadele faaliyetlerinin tanıtımının yapılacağı toplantı için, "Uzmanlar ve insan hakları gözlemcileri toplantının INTEPOL'ü yönetici seviyesinde politika değişikliğine uğratma olasılığı dolayısıyla endişeliler" ifadelerini kullandı. (Haber 7)