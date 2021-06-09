BIST 1.449
DOLAR 8,59
EURO 10,47
ALTIN 521,53
HABER /  POLİTİKA

Eski AK Partili milletvekili Mustafa Bilici'ye Gelecek Partisi'nde görev

Eski AK Partili milletvekili Mustafa Bilici'ye Gelecek Partisi'nde görev

Geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Neslihan Çevik'ten boşalan koltuğa Mustafa Bilici getirildi.

Abone ol

Gelecek Partisi'nde görevinden istifa eden Neslihan Çevik'ten boşalan AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Bilici getirildi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan ve çalışmalarını Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla yürüten Mustafa Bilici, bugünkü Parti Yönetim Kurulu toplantısının ardından Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mustafa Bilici kimdir?

AK Parti 24. Dönem Van Milletvekili olarak görev yapan Mustafa Bilici, bir dönem boyunca TBMM'de yer aldı. 

Bilici, 22 Kasım 2019 yılında AK Parti'den istifa etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç: Fenerbahçe olarak kripto para işine gireceğiz
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İsmail Saymaz'ın iddiası AK Parti içinde Süleyman Soylu'dan rahatsız olan kesimi açıkladı
Terzi ve bekçi iki arkadaşın alacak hesaplaşması! Öldürüp teslim oldu
Thodex kurucusunun evine icra için gidenler şok oldu! Mağdurlar ne yapacak
Bağkur emeklilik gün sayısı hesaplama 2021 formülü
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Altın yatırımcıları dikkat! Uzman Tunç Şatıroğlu konuştu yeni bir yükseliş ayağı başlayacak
Temel Karamollaoğlu'ndan müsilaj ve Kanal İstanbul tepkisi
İsmail Demir'den savunma sanayine ilişkin önemli açıklamalar
Yorumlar 2 yorum