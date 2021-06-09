Eski AK Partili milletvekili Mustafa Bilici'ye Gelecek Partisi'nde görev

Geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Neslihan Çevik'ten boşalan koltuğa Mustafa Bilici getirildi.Abone ol
Gelecek Partisi'nde görevinden istifa eden Neslihan Çevik'ten boşalan AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Bilici getirildi.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan ve çalışmalarını Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla yürüten Mustafa Bilici, bugünkü Parti Yönetim Kurulu toplantısının ardından Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Mustafa Bilici kimdir?
AK Parti 24. Dönem Van Milletvekili olarak görev yapan Mustafa Bilici, bir dönem boyunca TBMM'de yer aldı.
Bilici, 22 Kasım 2019 yılında AK Parti'den istifa etmişti.