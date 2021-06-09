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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman Tunç Şatıroğlu konuştu yeni bir yükseliş ayağı başlayacak

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman Tunç Şatıroğlu konuştu yeni bir yükseliş ayağı başlayacak

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verileri ve sonrasındaki FED toplantılarına değinerek "FED konusu belli olduktan sonra altın ve gümüşte yeni bir yükseliş ayağı başlayacaktır. " dedi.

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Altın fiyatları son dönemdeki hızlı yükselişini sonlandırarak düşüşe geçti. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz mesajları sonrasında piyasalardaki dalgalanmalar arttı. 2021 yılındaki düşük seyrini bozarak rekor üstüne rekor kıran gram altın şu saat itibariyle 521 lira civarında izliyor.

Çeyrek altın 861 liradan satılırken, cumhuriyet 3 bin 507 liradan, 22 aya bileziğin gram fiyatı 477 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışları değerlendiren Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından önemli tespitlerde bulundu.

ABD Hazine tahvili faizi yeniden kritik seviyenin altında

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde 7 Mayıs’tan bu yana ilk defa yüzde 1,50’nin altına indi. ABD 10 yıllıkları Mart ayı sonunda yüzde 1,76 ile bu yılın en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra 1,55 ile 1,70 arasında inişli çıkışlı bir seyir izlemişti.

"Konjonktür halen altın için çok pozitif"

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ons kaynaklı devam ederken, altının ons fiyatı 1889 dolar seviyesinde izledi. Gümüşün gram fiyatı ise 7 lira 61 kuruş seviyesine geriledi.

Piyasalarda yaşanan dalgalı seyiri analiz eden teknik uzman Tunç Şatıroğlu," ABD 10 yıllık faizleri 21 haftalık Kaufman ortalamasının altına iniyor. 1,52 veya daha altında haftayı kapatması durumunda faizlerin daha da düşmesini beklerim. Bu durumda Fed konusu belli olduktan sonra altın ve gümüşte yeni bir yükseliş ayağı başlayacaktır. Fed mesajları sonrasında iki bazen üç güne varan çalkantılar olmaktadır. Bunlar kısa süreli olup sonrasında tekrar ana rotaya dönülmektedir. altındaki momentum kaybı da bu piyasalardaki genel bekle gör havasına paralel bir gelişme. Konjonktür halen altın için çok pozitif. Kısa süreli çalkantılar her zaman olabilir.Gümüş yatırımcıları altına bakmalı. Altın tekrar yükselişe geçmeden gümüşün güçlenmesi beklenmemeli. Dolar-TL sözlü müdahaleyle bir üst kanala çıkmıştı. Şimdi kanalın dibine yakın bir yerde. Faiz indirimi beklemiyorum ancak bu da TL'nin dolar karşısında kalıcı olarak güçlenmesi için yeterli olmayacak belki bir alım fırsatı verecektir." İddiasında bulundu.

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