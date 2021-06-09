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Menderes Belediyesi'nde rüşvet iddiası! Hukuk işleri müdürü gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Menderes Belediyesi'nde rüşvet iddiası! Hukuk işleri müdürü gözaltına alındı

MENDERES Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. A.Ş'nin rüşvet iddiası ile gözaltına alındığı bildirildi.

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 İzmir'de Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin belediyedeki odasında arama yaptı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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