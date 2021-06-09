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Paşinyan'dan Aliyev'e ilginç teklif: Oğlumu al, Ermeni esirleri geri ver

Paşinyan'dan Aliyev'e ilginç teklif: Oğlumu al, Ermeni esirleri geri ver

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan muhalefetin gazına geldi. Paşinyan, Aliyev'e "Oğlumu al, Ermeni esirleri geri ver" çağırısında bulundu.

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Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz yaşanmaya devam ediyor. 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidecek olan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, yeniden lider olabilmek için içi boş vaatler veriyor.

Paşinyan muhalefetin gazına geldi
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni askeri Azerbaycan'dan geri al" çağrısına Paşinyan'dan yanıt geldi.

Aragotsotn Bölgesi’nde miting yapan Paşinyan, "Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev’e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" dedi. 

Eski cumhurbaşkanlarını hedef aldı

Açıklamasının devamında Ermenistan’ın 2 eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan’a da ağır ithamlarda bulunarak seslenen Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev’e ve Kızıl Haç’a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

Muhalefetin diline düştü 

Ermenistan muhalefeti Paşinyan’ı "şebeklik yapmakla" suçlayarak, "Bu adam şebekliklerine devam ediyor. Eğer erkeksen oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" ifadelerini kullandı

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