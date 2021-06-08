e okul öğrenci girişi yap 2020 karne notları sorgulama

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler online olarak devam ettiği 2020-2021 eğitim öğretim yılını 14 Haziran cuma günü sona erecek. Öğrenciler online olarak karnelerini E okul VBS ekranından sorgulanacak. 2021 ilkokul, ortaokul ve lise karneleri e-okul.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Takdir, teşekkür ve lise belgesi belirli günler içerisinde okul müdürlüklerinde alınacak.

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Karne sorgulama işlemini MEB e okul VBS üzerinden 18 Haziran'da erişime açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem yıl sonu karne notunu e okul üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, karne sonucu sorgulama ekranına yönelik detaylar..

Karne notları nasıl, nereden öğrenilir: MEB'ten yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-OKUL karne görüntüleme nasıl yapılacak:

E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, *nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.

e-okul girişi nasıl yapılacak: e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.