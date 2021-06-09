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Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu onlardan almadan kalkmayacağım

İhlas Haber Ajansı
Evlat nöbetindeki baba: Çocuğumu onlardan almadan kalkmayacağım

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 646’ıncı gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 646’ıncı gününde de sürerken, İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

“Çocukları mağarada bizleri de kendi kapılarından ölüme terk etmişler”

Oğlunun dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutan baba Bingöl, "2 yıla yakındır burada oturuyorum, ben HDP’den çocuğu istiyorum. Çocuğumu İstanbul’dan buraya getirtip dağa götürdü, çocuğumu onlardan almadan kalkmayacağım. HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bizim çocukları mağarada ölüme terk ediyorlar bizleri de kendi kapılarından ölüme terk etmişler. Her ne şartlar olursa olsun aileler olarak evlatlarımızı bırakıp kalkmayacağız. Oğlum duyuyor ve görüyorsan, Türk askerini görüyorsan, kaç teslim ol onlara” dedi.

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