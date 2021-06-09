Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumu kötü iddiası: Son hali dikkatlerden kaçmadı

Çeşitli spekülasyonlarla konuşulan Kuzey Kore lideri Kim'in, kilo kaybı nedeniyle yaşadığı değişim dikkat çekti. Kim'in son halini gören çok sayıda sosyal medyada kullanıcısı, sağlık durumunun kötü olduğu yorumunda bulundu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni bir söylentiyle gündeme geldi. Kim'in, ortaya çıkan son fotoğraflarında kilo verdiği belirtilerek, sağlık durumunun iyi olmadığı kaydedildi.

"Önemli miktarda kilo kaybetti"

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, 37 yaşındaki Kim'in belirgin şekilde daha zayıf göründüğü aktarıldı. Kim'in geçen hafta politbüro toplantısında konuşurken çekilmiş fotoğrafları analiz edildi. Kuzey Kore liderinin "önemli miktarda kilo kaybetmiş gibi göründüğü" yorumuna yer verildi.

Guardian'ın aktardığına göre, Kim, kol saatinin kayışını bu kez daha fazla sıktı. Bu da kilo kaybettiği yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Fotoğrafların, Kim'in sol bileğinin Kasım 2020 ve Mart 2021'de çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Henüz net değil

Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in, Aralık 2011'de şüpheli kalp krizinden yaşamını yitirdiği anımsatıldı. Kim'in değişen görünümünün, bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli kilo verme kararı mı olduğu net değil.