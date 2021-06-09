İsmail Saymaz'dan 'Atilla Peker' iddiası! Gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı açıkladı.Abone ol
Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı iddia edildi.
İsmail Saymaz bir avukattan aldığı bilgileri KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında aktardı.
'Teyide muhtaç'
Öte yandan Saymaz, programda bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi.
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