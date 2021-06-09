BIST 1.450
DOLAR 8,58
EURO 10,48
ALTIN 522,86
HABER /  GÜNCEL

İsmail Saymaz'dan 'Atilla Peker' iddiası! Gözaltına alındı

İsmail Saymaz'dan 'Atilla Peker' iddiası! Gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı açıkladı.

Abone ol

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı iddia edildi.

İsmail Saymaz bir avukattan aldığı bilgileri KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında aktardı.

'Teyide muhtaç'

Öte yandan Saymaz, programda bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Grup Toplantısı'nda çok sert Sedat Peker çıkışı! Haysiyet fukaraları Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu paylaşımlarına erişim engeli Hadi Özışık Sedat Peker ile olan görüşmenin videosu hakkında ilk kez konuştu Bakan Soylu'nun sigorta şirketinden Sedat Peker'in '57 kat büyüdü' iddiasına yanıt
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emekli vatandaşa 1750 TL promosyon ücreti müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta rögarlardan mavi su aktı kimyasal tedirginliği
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bakan Mustafa Varank: Dünya F-35'leri değil savaşan İHA'larımızı konuşacak
Son dakika Emekli Tuğgeneral Atasoy'un 32.5 yıl hapsi istendi
Acı haber! Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Dağ ilçelerinin yıldızı eko-turizm ve doğa sporları ile parlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış! Haysiyet fukaraları suç örgütlerine bel bağladı
Tarımda kullanılacak İHA'lar Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak
Tarih belli oldu! Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak
Atatürk Havalimanı'nda korkutan tüp patlaması
Yorumlar 10 yorum