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Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu paylaşımlarına erişim engeli

Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu paylaşımlarına erişim engeli

Sedat Peker'in, yargı mensubu Esat Toklu'yu hedef aldığı Twitter mesajlarına, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

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Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile ilgili iddialarda bulunduğu 6 Twitter mesajına erişim engeli getirildi.

Peker söz konusu paylaşımlarında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'yu hedef almış ve bu kişinin Bodrum'da bulunan The Paramount Otel'de geceliği 100 bin TL olan odalarda kaldığını iddia etmişti.

DW Türkçe'ye konuşan Esat Toklu'nun bu iddiayı yalanlamış, daha sonra Peker kendisinden söz konusu konaklamaya yönelik fatura yayınlamasını istemişti.


Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu

6 Twitter mesajına erişim engeli

EngelliWeb sitesine göre Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile Sedat Peker'in "kişilik hakları ihlali"nde bulunduğu ve söz konusu 6 mesaja Türkiye sınırları içerisinde erişim engeli getirildiği kaydedildi.

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