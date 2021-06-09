Emekli vatandaşa 1750 TL promosyon ücreti müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?
Kamu ve özel bankalar emekli müşterileri için promosyonla yarışıyor. Maaşa göre en az 500-625-750 lira ödeme yapılırken, özel bankaların kampanyaları tutarı yükseltiyor. 3 banka ödemeyi 1.750 liraya çıkardı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.
İşte bazı bankaların kampanyaları:
AKBANK
30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.