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Acı haber! Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Acı haber! Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

ŞIRNAK'ta görev sırasında meydana gelen silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz şehit oldu. Kahreden haberi Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ta görev sırasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın hastanede şehit olduğunu açıklayarak, başsağlığı mesajı paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

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