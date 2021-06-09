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İSKİ'den İstanbullular'a baraj ve göl uyarısı

Anadolu Ajansı
İSKİ'den İstanbullular'a baraj ve göl uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vatandaşa baraj ve göllere girilmemesi uyarısında bulundu.

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İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklamada, yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınması ile barajlar ve göllerin serinlemek amacıyla kullanıldığının gözlendiği belirtildi.

atlı suların kaldırma kuvvetinin denizlere göre oldukça düşük olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Dolayısıyla buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Yine baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Üzücü olayların yaşanmaması için İstanbullulara gerekli uyarıların belirli periyotlarla yapıldığı aktarılırken, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmelerinin önemli olduğu kaydedildi.

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