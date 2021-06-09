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EURO 2020 Türkiye- İtalya maçını yönetecek hakem belli oldu

EURO 2020 Türkiye- İtalya maçını yönetecek hakem belli oldu

EURO 2020'de, cuma günü oynanacak Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

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Avrupa Şampiyonası'nın açılış mücadelesi olan Türkiye- İtalya maçında, Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

2009-2010 yılından itibaren Hollanda Ligi'nde maç yöneten 38 yaşındaki hakem bu sezon toplam 37 maçta görev almıştı.

Hollandalı hakem ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde de 5 karşılaşmada düdük çalmıştı.

Maç ne zaman, saat kaçta?
Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak. Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

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