BIST 1.449
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,95
HABER /  DÜNYA

Şaka sandılar! Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa Covid-19 aşısı uygulandı

Şaka sandılar! Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa Covid-19 aşısı uygulandı

ALMANYA'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip koronavirüs aşısı uygulandığı bildirildi. Hastanede gözetim altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan olayın ardından doktorun işine son verildi.

Abone ol

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Böblingen şehrindeki aşı merkezinde bir doktor aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa aşı uyguladı.

Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde Biontech aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı. Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.

Durumu iyi

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Schwaben polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

İşine son verildi

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Biontech kitabı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Trafik sigortası fiyatları il il belirlendi en pahalı poliçe İstanbul'da en ucuz iller ise..
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den hükümete Kanal İstanbul ve müsilaj tepkisi
MEB'in destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz'da başlayacak
Paramount Hotel nerede sahibi kim? Paramount Hotel yeni adı nedir?
Sure yazmasını istemişti! Burdur'da imam, ne olduğunu anlamadan camide bıçaklandı
Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu paylaşımlarına erişim engeli
Harry ve Meghan kızlarına ismini Kraliçe'ye danışmamış
Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Yorumlar 1 yorum