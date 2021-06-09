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HABER /  MEDYA

Hadi Özışık anlatıyor: Sedat Peker'le yaptığım görüşmenin detayları ve tüm gerçekler...

https://www.youtube.com/watch?v=KAnoM_-pq48

Merhaba Arkadaşlar, Ben bir gazeteci olarak Sedat Peker’le konuştum, samimi oldum, mesafemi korumadım. Bu konudaki eleştirilerin tamamını kabul ediyorum. Zira ben hata yaptım.

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Gazetecilik yapmanın dışında ister suç örgütü lideri olsun ister olmasın bir kişiyle mesleğime yakışmayan bir davranışın içinde oldum.

Peki ben bu samimiyetin dışında ne yaptım? Özgür Özel’in iddia ettiği gibi, Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında mesaj götürüp getirdim mi?

Süleyman Soylu’nun adını Sedat Peker’i arayıp, “Bakanımız dedi ki” tarzında bir cümle kurdum mu?

Bu videoda size Süleyman Özışık’ın da dahil olduğu bütün gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum.

Sedat Peker ne dedi, benimle ilgili gizlice kayıt altına alınan konuşmamda ne dedim?

Özgür Özel’in Halk TV’de söyledikleri ne kadar doğru?

Ben Peker’in bana gönderdiği son videoyu Soylu’ya izlettim mi?

Tüm bu soruların cevabını bu videoda veriyorum.

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