BIST 1.449
DOLAR 8,57
EURO 10,47
ALTIN 522,95
HABER /  EKONOMİ

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı! Biraya çok büyük zam geliyor

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı! Biraya çok büyük zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 'biraya çok büyük bir zam geleceğini' ileri sürdü. Zam Temmuz ayı bayında hayata geçecekmiş...

Abone ol

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında alkol fiyatlarıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

"Biraya çok büyük zam geliyor. Tahmini yüzde 17 ile yüzde 23 arası söylentiler var. Bilgi netleşince paylaşacağım, umarım gelmez. Yoksa bira kültürü tarih olur" diyen Aybaş, temmuz ayının ilk haftasında da sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini söyledi.

Aybaş, "Temmuz ayı ilk haftası için 'Sigara zammı 2-3 tl arası olur' diyorlar. Bakalım, birlikte göreceğiz. Umarım olmaz" ifadesini kullandı. Aybaş, bir Twitter kullanıcısının, "Cin-rom-votka tarafında durumlar nasıl Özgür Bey? Var mı bunlara da?" sorusunu "Hepsine gelecek" diye yanıtladı.

10 Ocak 2021 tarihiyle birlikte en ucuz 50 cl’lik şişe biranın fiyatı ise 13 TL.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da Ülker ailesi misafirliğe gelmişti 2 yaşında felç oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sigara ve market yasağıyla enflasyona karşı yeni hamleler
Katerina Ekşioğlu kimdir kaç yaşında instagram hesabı
Beşiktaş, Aboubakar'ın transferi sonrası hızlı davrandı
Konya'daki kaçak silah operasyonu! 85 av tüfeği ele geçirildi
HDP'den 'ayrı aday' isteyen Meral Akşener'e HDP'den peş peşe tepkiler gaflete kapılmasın
İpsala'da Kovid-19 vaka sayıları sıfırlandı! Kaymakamdan "Rehavete kapılmayalım" uyarısı
Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor'dan Bafetimbi Gomis bombası
Cihan Ekşioğlu eşi Katerin Ekşioğlu kimdir çocukları ve ailesi
Yorumlar 4 yorum