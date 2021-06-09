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Konya'daki kaçak silah operasyonu! 85 av tüfeği ele geçirildi

Konya'daki kaçak silah operasyonu! 85 av tüfeği ele geçirildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretildiği iddia edilen 85 ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

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Şüpheli Hacı Ali T'nin ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde, "faaliyet izin belgesi" olmadan ürettiği yivsiz av tüfeklerini aracıyla Antalya ve Konya'ya götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Plakası belirlenen Hacı Ali T'nin kullandığı araç, yapılan yol kontrolünde durduruldu.

Araçta 27, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 58 seri numarasız, çeşitli marka ve modellerde yivsiz av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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