BIST 1.450
DOLAR 8,58
EURO 10,48
ALTIN 522,86
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Devlet Tiyatroları çalışanları greve gidiyor

Devlet Tiyatroları çalışanları greve gidiyor

KYK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 4/D statüsünde çalışmaya başlayan işçiler, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı aldı.

Abone ol

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde aynı statüde çalışmalarına rağmen işçilerin özlük hakları arasında eşitsizlik olduğu vurgulanarak tüm işçilerin eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekildi.

4 Haziran Cuma günü yapılan grev oylamasında yüzde doksan altı “evet” oyunun çıktığının belirtildiği açıklamada, “9 Haziran tarihine kadar herhangi bir itirazın olmaması durumunda sonuçlar ilgili sendikaya iletilerek grev uygulamaya konulacaktır” denildi. Açıklamada, ayrıca yetkili sendikalar olan Hak-İş Öz Büro İş tarafından oylama öncesi işçilerin telefonla aranarak grev oylamasında hayır oyu kullanması yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cihan Ekşioğlu kimdir aslen nereli Paramount Hotel'de tank olayı nedir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Balıkesir’de öldürülen kuzenlerin katillerini DNA raporu ele verdi! 2 kardeş tutuklandı
Hindistan'da durum vahim! Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü
Almanya'da Türk öğrencilere ‘Türkçe yok' dayatması
Aşı yaptırma krizi: Şişeyi görmek istiyorlar, fikrini değiştirip gidiyorlar
Bağcılar'da erkek çocuğuna tacizin görüntüsü ortaya çıktı!
ABD, Türkiye dahil 90 ülkenin seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
Hindistan'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 27 ölü
Müsilajlı denizde tatil yapılabilir mi? Uzmanlar uyarıyor
Yorumlar