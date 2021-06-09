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Müsilajlı denizde tatil yapılabilir mi? Uzmanlar uyarıyor

Müsilajlı denizde tatil yapılabilir mi? Uzmanlar uyarıyor

Koronavirüs vakalarının düşüşe geçişi ve yazın gelmesiyle birlikte tatilcilerde denize gitme heyecanını müsilaj sekteye uğratıyor.

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Marmara'daki müsilaj faciası konusunda çalışan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan tatilcilere uyarı geldi:

“Müsilaj kümeleriyle fiziksel temastan uzak durun. Müsilajın olmadığı sahillerde denize girmek için de sağlık müdürlüklerinin yaptığı su analizi raporlarını takip edin.” Mustafa Sarı müsilajın deniz yüzeyinden toplanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da şunları söyledi: “Başlayan çalışmalar ‘fiziki olarak bir eylem planı başladı’ mesajını herkese ilan etmeye dönük. Sadece dar koy ve körfezlerde birikmiş olan, kalınlaşmış tabakaları alabiliyoruz. Onun dışındakini alma şansı yok. Sorun yüzeyde değil, denizin altında. Esas katkı farkındalık oluşturmak.

Oksijeni bitiriyor

Yüzeye çıkmış olanlar müsilajın son aşaması. Parçalanıyor bunlar. Kalınlaştıklarında, dar koy, körfez, liman içi, barınak gibi yerlerde güneş ışığının aşağıya geçmesini engelliyor. Oksijeni azatıyor, suyu ısıtıyor, canlıların ölmesine neden oluyor.”

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