Tatilcilerde Marmara'da müsilaj paniği! Rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan deniz salyası tehlikesi tatilcileri panikletti. Tatil beldelerindeki rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor.
Pandemi rakamlarının düşmesiyle turizm sektörü canlanmayı beklerken şimdi de müsilaj kriziyle karşı karşıya kaldı. Marmara Bölgesi yoğunlukta olmak üzere Ege ve Karadeniz'de ilerleyen deniz salyası tatilcileri panikletti, kaçış başladı.
Kıyı şeridindeki restoran ve kafe işleten esnaf işlerin düştüğünden dert yanarken, turizmciler iptallerden ve pandemiyle düşen işlere ek olarak bu sezonu da kaybetmekten korkuyorlar. Kiralık ve satılık konutlarla ilgili taleplerin de ertelenmeye başladığı bölgede işletmeler tedirgin...
Marmara Denizi, geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran deniz salyasıyla (müsilaj) boğuşuyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Denize dökülen atıklar ve kirlilik nedeniyle oluşarak önce bölgedeki balıkçılığı tehlikeye sokan salya sorunu şimdi de turizmi tehdit ediyor.
YÜZDE 40 DÜŞTÜ
Posta'nın haberine göre; Erdek Körfezi’yle birlikte Bandırma ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan birçok ilde görülen müsilajın turizmi etkilediğini belirten Erdek’te bir otel işletmecisi, “Bundan 10 gün önce salya sahillerimize ulaştı.