Tatilcilerde Marmara'da müsilaj paniği! Rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor

Marmara Denizi, geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran deniz salyasıyla (müsilaj) boğuşuyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında. Denize dökülen atıklar ve kirlilik nedeniyle oluşarak önce bölgedeki balıkçılığı tehlikeye sokan salya sorunu şimdi de turizmi tehdit ediyor.