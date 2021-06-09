İzmit'te tüyler ürperten olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

İZMİT'te evinin banyosunda doğum yapan Merve T.'nin (29) bebeğini bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, Merve T.’nin yeni doğan bebeğini boynundan 7, vücudundan 2 kez olmak üzere 9 bıçak darbesi ile öldürdüğü bilgisi yer aldı.

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Olay 20 Ocak'ta İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Evinde sancılanarak banyoda doğum yapan Merve T., doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Sonrasında kanama yaşayan Merve T.'nin özel bir hastaneye götürülmesi ile olay ortaya çıktı. Tedavisinin ardından polis merkezinde ifadesi alınan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Merve T.'nin 'Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunmayacak Durumda Bulunan Kendi Çocuğuna Karşı Eziyet Çektirerek Nitelikli Kasten Öldürme' suçunu işlediği yönünde karar verilmesi istenilen iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Eşinin hamile olduğunu bilmiyormuş

İddianamede, 3 çocuk annesi olan Merve T.’nin olay günü eşi Hakan T.’ye bel ağrısı bulunduğunu söyleyerek hastaneye götürmesini istediği ve muayene olmasının ardından eve döndükleri belirtildi. Daha sonra banyoya giren Merve T.’nin uzun süre içeride kalmasından şüphelenen eşi Hakan T., kontrol etmek için banyoya gittiğinde eşini giyinik vaziyette bulduğu ve yerde yüz üstü yatar şekilde bir bebek gördüğü ifadelerine yer verildi. Hakan T.'nin kucağına aldığı bebeğin boğazında kesi izleri olduğunu gördüğü ve bebeği havluya sardıktan sonra eşini de alarak hastaneye gittikleri bilgisi yer aldı. İddianamede ifadesine yer verilen Hakan T.'nin, eşinin hamile olduğunu bilmediğini, 3’üncü çocuklarında da eşinin hamile olduğunu 8’inci aya kadar fark etmediklerini ve eşinin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini söylediği belirtildi. İddianamede Hakan T.'nin eşinden şikayetçi olmadığı bilgisine de yer verildi.

İfadesinde olayı hatırlamadığını söyledi

İddianamede ifadesine yer verilen Merve T. ise, ağrıları nedeniyle gittikleri hastanede kendisine kas gevşetici ve ilaç verildiğini, ilaçları alarak eve gittikleri sırada kanama geçirdiğini hissederek eşine duşa gireceğini söylediğini, duştayken karnından aşağıya bir şey düştüğünü hissettiğini, baktığında bebek olduğunu gördüğünü ve kordonunu kesmek için banyodaki meyve bıçağını eline aldığını söyledi. Daha sonra eşi ve çocuklarının aklına geldiğini ve gerisini hatırlamadığını, bilinç kaybı yaşadığını belirten Merve T., eşinin 'Ne yaptın sen Merve?' şeklinde bağırması ile kendine geldiğini ve hastaneye gittiklerini söyledi. Merve T., bütün çocuklarını çok sevdiğini ve çok üzgün olduğunu, çocuğunun boğazını neden meyve bıçağıyla kestiğini bilmediğini söyledi.

Ölümcül nitelikte 9 bıçak yarası belirlendi

Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen otopsi raporunda ise, bebeğin boyun kısmında 7, vücudunun diğer kısımlarında ise 2 adet olmak üzere her biri öldürücü nitelikte olan 9 kesici-delici alet yarasına rastlanıldığı bilgisine yer verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunda ise öldürülen bebeğin biyolojik babasının yüzde 99 ihtimalle Hakan T. olduğu bilgisi yer aldı. Cumhuriyet Savcısı, Merve T.’nin banyoda doğum yaptığı erkek bebeğin 9 adet ve tamamı öldürücü nitelikte olan bıçak yarası ölümüne neden olduğu, şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeter nitelikte delil ve şüphe bulunan şüphelinin atılı suçu işlediği anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.