Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu istifaya çağırıp "Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et" sözlerine Bulu'dan yanıt geldi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunmuş ve "Demokrasiden söz ediyoruz, üniversitelerin özerkliğinden söz ediyoruz. Üniversiteler bilim ürettiğinde Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlar diyoruz. Boğaziçi'ne malum bir kayyum rektör atadılar. Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et. İstifa et ya. Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine son veriyor, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Rektör bilime düşman, bilim insanına düşman" ifadelerini kullanmıştı.

Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Melih Bulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 2002-2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.

"Güvenilir kaynaklara danışmalısınız"

Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."