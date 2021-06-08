AK Parti'den TBMM'ye müsilaj önergesi

AK Parti, Marmara'da etkili olan müsilajın araştırılması amacıyla TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için önerge verdi. Önerge perşembe günü Genel Kurul'da görüşülecek.

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AK Parti Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasının nedenlerinin araştırılması için komisyon kurulmasına dair Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

Önerge Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Müsilajla ilgili komisyon, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için çözüm önerilerini araştıracak.

Komisyon inceleme yapacak

Akademisyen ve uzmanların da davet edilmesi beklenen komisyon yerinde inceleme de yapacak.

AK Parti'nin komisyon kurulması önergesine diğer partilerin de destek vermesi bekleniyor.