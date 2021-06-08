Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçesine otelde kaldığı süre için yaptığı ödemenin dekontunu da ekleyen Toklu, ayrıca HSK 1. Dairesi'ne de hakkında inceleme yapılması için kendisi dilekçe verdi.

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Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığı ve lüks cipe bindiği gibi iddialarda bulunan Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Otelde misafir olarak kalmadım, parasını ödedim"

Dilekçede, Peker'in iddialarına ilişkin beyanlara yer veren Toklu, "Adı geçen otele 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Pandemi ve yaz tatil sezonunun sonu olması nedeniyle otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. Otelde kimsenin misafiri olarak kalmadım" dedi.

"Korkmaz ile ayaküstü tanıştırıldım"

Videodaki iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Toklu, "Videolardan sonra yaptığım araştırmalarda otelin sahibinin Kırgız asıllı bir iş adamı olduğunu öğrendim. Videoda adı geçen Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyaloğum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Pasaport iptaline karşın herhangi bir dava bulunmamaktadır"

Toklu, dilekçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilen pasaport iptal kararlarını kaldırdığı iddialarına de değinerek, "Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır" dedi.

Kendisi için soruşturma istedi

Dilekçesinde, lüks cipe bindiği iddialarına ilişkin olarak da Toklu, "Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK'ya sundum" ifadelerini kullandı. Toklu'nun ayrıca HSK 1. Dairesi'ne de gerekli incelemelerin yapılması için dilekçe verdiği öğrenildi.

Videoya erişim yasağı talebi

Toklu'nun ayrıca Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurarak, isminin geçtiği videoya erişim engeli ve içeriğin çıkarılmasına dair karar verilmesi talebinde bulunduğu belirtildi.