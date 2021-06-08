Bitcoin'e bu sefer de Donald Trump'tan darbe geldi

64 bin dolardan 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün de sert satışlarla karşılaştı. Eski ABD Başkanı Trump'ın "Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor" açıklaması satışları daha da artırdı.

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Kripto para birimlerine olan güven sarsılmaya başladı. Kripto paralarda sert satış dalgaları görülürken; Bitcoin, her toparlanma hamlesinde sert satışlarla karşılaşıyor.

Bitcoin'e karşı olan tutum nedeniyle yatırımcılar tedirginlik içine girerken; piyasaları speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk da yorumlarda bulunuyor. Musk, geçtiğimiz ay Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayacağını, kripto para madenciliğinin yeşil enerji ile yapılması gerektiğine dair negatif yorumlarda bulunmuştu.

Çin ise her fırsatta Bitcoin'i yasaklamak istediğini dile getiriyor. İran da kripto para madenciliğini yüksek enerji tüketimi nedeniyle bir süreliğine yasakladı.

Bitcoin'e bir darbe de Donald Trump'tan Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Bitcoin'den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'de sert satış dalgası görüldü.

SEC de Bitcoin'den rahatsız

ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in Tesla'nın Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesini kabullenmek istememesi de satışlarda etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kripto para kullanımı konusunda kurmaylarından bilgi istediği öne sürüldü.

Tarihi zirveden yüzde 50 uzaklaştı

Bitcoin, güne 34 bin 449 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 32 bin 469 dolar, en yüksek 34 bin 631 dolar seviyesini gördü. Bitcoin, 14 Nisan'da 64 bin 813 doları görmüştü. Böylece Bitcoin, tarihi zirvesinden yüzde 50 oranında uzaklaşmış oldu. (Hürriyet)