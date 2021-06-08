UNICEF'ten zengin ülkelere 'aşıları israf etmeyin bağışlayın' çağrısı

UNIEF G7 ülkelerine mektup yazarak elde kalan aşıların israf edilmemesini ve muhtaç olan ülkelere bağışlanması gerektiğini söyledi

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BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zengin ülkelerin ellerinde kalan dozları yoksul ülkelere göndermeleri durumunda, milyonlarca Kovid-19 aşısının israf olmaktan kurtarılabileceğini açıkladı. UNICEF'in açıklamalarına birçok ünlü isimden mektuplu destek de geldi.

UNICEF, G7 ülkelerine küresel aşı tedariği konusunda çağrıda bulundu.

Zengin ülkelerin ellerinde kalan aşıları dağıtmasını öneren UNICEF, aksi halde aşıların israf olacağı konusunda uyardı.

Konuya ilişkin UNICEF'in Twitter hesabından bir video da paylaşıldı.

Örgüt, 2021 yılı boyunca yoğun ve istikrarlı bir aşı sevkiyatı olması gerektiğini, çünkü yoksul ülkelerin tüm dozları muhafaza edecek kaynaklara sahip olmadığını da belirtti.

Öte yandan, Billie Eilish ve David Beckham gibi ünlülerden UNICEF'in önerilerine destek geldi.

Ünlü isimler, İngiltere de dahil olmak üzere zengin ülkelerden oluşan G7 grubuna, ağustos ayına kadar aşılarının yüzde 20'sini bağışlamaları yönünde bir mektup kaleme aldı.

Mektupta Beckham, "Salgın her yerde bitene kadar hiçbir yerde bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Mektubu imzalayan ünlüler arasında Andy Murray, Olivia Colman, Ewan McGregor, Liam Payne, Priyanka Chopra Jonas, Orlando Bloom, Katy Perry, Gemma Chan, Whoopi Goldberg, Claudia Schiffer ve Chris Hoy gibi isimler de yer alıyor.