BIST 1.448
DOLAR 8,62
EURO 10,50
ALTIN 524,55
HABER /  SAĞLIK

Asprinin koronavirüse etkileriyle ilgili araştırma yayınlandı

Asprinin koronavirüse etkileriyle ilgili araştırma yayınlandı

Koronavirüs sürecinde kullanıp kullanmamakla ilgili tartışmalı iddialar ortaya koyulan aspirin ile ilgili Oxford son noktayı koydu.

Abone ol

Oxford, koronavirüs tedavisinde aspirinin etkisine ilişkin araştırma sonucunu yayınladı. Buna göre, aspirin hastanede yatış sürecinin kısalmasını sağlarken, ölüm oranlarının azaltılmasında ise etkisi görülmedi.

Oxford Üniversitesi, koronavirüs ve kan pıhtılaşması tedavisinde aspirinin etkilerini gösteren 'Recovery' isimli araştırma sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada, deney grubunda bulunan toplam 7351 koronavirüs hastasına günde bir kez 150 mg aspirin verildi ve sonuçlar 7541 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Buna göre, aspirin tedavisi hastanede yatış süresini kısaltırken, ölüm oranını azalttığına dair bir veri ise elde edilmedi. 

Aspirin verilen Kovid-19 hastalarının ortalama 28 gün içinde hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildikleri belirtildi.

Ayrıca, bin hastadan altısında kanama sorunu görüldüğü, diğer 6'sında ise kan pıhtılaşmasını azalttığı ifade edildi. 

​Oxford Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve RECOVERY araştırmasının yöneticilerinden Peter Horby, "Veriler, Kovid-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda aspirinin mortalitede veya invaziv mekanik ventilasyonda artışa, veya ölüm riskinde azalmaya neden olmadığını gösteriyor. Aspirin, canlı taburcu olma olasılığında küçük bir artışla ilişkilendirilse de, bu, Kovid-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda yaygın kullanımını için yeterli görünmemektedir" dedi. 

Oxford Üniversitesi'nden Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü ve araştırma yöneticisi Martin Landray ise şunları söyledi: 

"Şiddetli Kovid-19 hastalarında kötüleşen akciğer fonksiyonu ve ölümden kan pıhtılaşmasının sorumlu olabileceğine dair güçlü bir veriler var. Aspirin ucuz bir tedavi yöntemidir ve kan pıhtılaşması riskini azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu hastalar için önemli bir etkisinin olmaması hayal kırıklığı yarattı."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de kadın mahkumlara iğrenç muamele! Skandal sonrası cezaevi kapatıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'nu kabul etti
Köstebekler için hazırlamıştı! Adıyaman'da kurduğu tuzak öldürdü
İzmir'de eşini 6 kez bıçaklayıp öldürdü halıya sardı! Son sözü bakın ne oldu
Diyanet Akademisi için ilk çalışma toplantısı yapıldı
Bundesliga'da 25 maçta 11 gol attı kimlik gerçeği şoke etti!
Bakan Soylu'nun sigorta şirketinden Sedat Peker'in '57 kat büyüdü' iddiasına yanıt
e okul öğrenci girişi yap 2020 karne notları sorgulama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burgeci açtı!
Yorumlar