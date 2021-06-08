Nişantaşı'nda başörtülü kadın akademisyene şiddet: Önce sözlü taciz sonra darp

İstanbul Nişantaşı Mıstık parkında gerçekleşen olayda E.Ç.'nin, akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu daha sonra da elindeki termosla söz konusu başörtülü kadını bayıltana kadar darp ettiği ortaya çıktı.

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İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü bir kadına şiddet uygulandı. Mıstık parkında gerçekleşen korkunç olayda E.Ç.'nin İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu daha sonra da elindeki termosla söz konusu başörtülü kadını darp ettiği ortaya çıktı. Olayın sorumlusu E,Ç.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?"

Yaşanan olayla ilgili Sabah gazetesine konuşan Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Mehmet Akif Akkaya şunları söyledi:

"Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun"

"Ablam ve arkadaşı Nişantaşı mıstık parkında oturuyorlarken arkasında oturan bir kişi ablama önce sözlü tacizde bulunuyor. Sözlü tacizden önce de bir süre ablam ve arkadaşını bakışlarıyla rahatsız ediyor. Ardından bir şeyleri bahane edip ablamın yanına gelip bağırmaya başlayan bu şahıs, ablamın cevap vermesi üzerine ablama yumruk atmaya başlıyor. Ablama 'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz' deyip ablamın başörtüsüne laf atıyor. 'Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' gibi birçok nefret söyleminde bulunuyor.

"Şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor"

Ablamın da 'rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin demesi üzerine' Ablama elindeki termos ile vurmaya başlamak suretiyle yumruk atmaya başlıyor. Ablam araştırma görevlisi ve bu hafta işine gidemiyor. Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor. Şahsın yanındaki arkadaşları da şahsın birçok kez yumruk attığını polise ifadesinde verdiler. Olaya birçok polis memuru ve vatandaş da şahit oldu. Yine polis ifadelerinde nefret söylemlerini de, şiddet uyguladığını da kabul ettiler. Sadece ablam başörtülü olduğu için ablama ve arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli E.Ç. tutuklansın.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: "28 Şubat bitmedi. Sadece politik araçlarından mahrum kaldı. Zihniyet yerinde duruyor. Balçıklaşmış bir nefretle toplumu okumaya devam ediyor. Tutsak ettiği ruhları ise birer mankurta dönüştürüyor."

AK Parti MKYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin: "Bir akademisyen Nişantaşı'nda başörtülü olduğu için darp ediliyor. Saldırgan da, arkadaşları da, şahitler de olan biteni kabul ediyor. İdeolojik şiddet tam tersi faillerce yapılsaydı Türkiye'nin tek gündemiydi."

Akademisyen Oğuzhan Bilgin: "Başörtüsü meselesinin bitmediğini, sivil alanlarda şiddetin, ayrımcılığın, nefret söyleminin devam ettiğini tv dahil hangi platformda dile getirsem "bitmedi mi mağdur edebiyatı" cevapları ile karşılaşıyorum. İşte bu önemsizleştirme çabanızla siz de bu nefret suçlarına ortaksınız."