Trabzon'un Şalpazarı'nda 42 yıl önce garaja koydu şimdi bu hale geldi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Geyikli mahallesinde yaşayan Muhammet Gören (81), 1975 yılında sıfır kilometrede bir kamyonet satın aldı. Şoförlüğü olan yeğeni ile yaylaya göç edenlerin eşyasını taşıyan, yaylalarda sebze ve meyve satan Gören, bir süre sonra yolların bozuk olması ve yeğeninin başka bir işe girmesi nedeniyle kamyoneti taş duvarlarla örülü bir garaja çekti.