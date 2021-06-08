Trabzon'un Şalpazarı'nda 42 yıl önce garaja koydu şimdi bu hale geldi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören, 46 yıl önce satın aldığı sıfır kamyoneti o dönemde oğullarının ehliyeti olmadığı için garaja kilitledi. Yolun üst yamacındaki girişi ve çıkışı olmayan garajda 42 yıldır duran 9 bin kilometredeki kamyonet antika olarak satılmak isteniyor.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Geyikli mahallesinde yaşayan Muhammet Gören (81), 1975 yılında sıfır kilometrede bir kamyonet satın aldı. Şoförlüğü olan yeğeni ile yaylaya göç edenlerin eşyasını taşıyan, yaylalarda sebze ve meyve satan Gören, bir süre sonra yolların bozuk olması ve yeğeninin başka bir işe girmesi nedeniyle kamyoneti taş duvarlarla örülü bir garaja çekti.
Şoförlüğü olmayan çocuklarının kaza yapmasından endişe duyarak kamyoneti garaja kilitleyen Gören, 11 yıl önce hayatını kaybetti. 9 bin 398 kilometrede garaja çekilerek, yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle garajdan çıkartılamayan kamyonet 42 yıldır bulunduğu garajda hapis kaldı.
Şehir dışında yaşadıkları için 42 yıldır toz içinde kalan kamyonet ile ilgilenemeyen Muhammet Gören'in oğulları kamyoneti antika olarak satmak istiyor.
"1990 yılından sonra bakımını yapmadık diyebilirim"
Muhammet Hacı Gören’in oğlu Bayram Gören, kamyoneti antika olarak satmayı planladıklarını belirterek "5 kardeşiz. Arabamız 1975 model. Bu araba ile babam 4 yıl boyunca yazları Kadırga, Sisdağı ve Alaca Yaylasına sebze götürüp satılıyordu. O zamanlar arabayı halamın oğlu kullanıyordu daha sonra kendisi devlet dairesine girmişti, kardeşlerimin de şoförlüğü yoktu.