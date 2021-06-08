HDP'den AYM'e kapatma davası tepkisi

HDP Grup Toplantısı'nda konuşan Pervin Buldan HDP'ye kapatma davasının Anayasa Mahkemesi tarafından raportöre sunulmasına da değindi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

“Halk, günlerdir, ucu saraya, iktidarın bakanlarına, bürokratlarına dayanan suçlarla ilgili soruşturma açacak, üzerine gidecek tek bir savcı yok mu diye sormaktadır” dedi ve ekledi:

“Aranan yargı nerede ortaya çıktı? HDP’yi kapatma davasında!”

Son dönemde Gezi protestoları anmalarında, Hopa’daki çay protestolarında, İkizdere’deki taş ocağı protestolarında ve Kadıköy’de mafyaya yönelik soruşturma açılması için yapılan gösteride gözaltına alınanları hatırlatan Buldan, “Yargı, iddiaların üzerine gideceğine hak arayanlarla, itirazını dile getirenlerle, adalet talep edenlerle mücadele ediyor” dedi.

Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

“Kapatma davasının sonuçlarını biz değil, iktidar düşünsün. Hiç kimse umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamalıdır.

“İktidar ortağı bugün grup toplantısında yine tehditler savurdu, Ahmet Şık arkadaşımızı tehdit etti. Ahmet Şık halkın vekilidir, yalnız değildir, yanındayız.

“Yine yargıya talimat üstüne talimat verdi. ‘Gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak’ dedi.

“Biz de diyoruz ki hayır, gözler sizin ittifak halinde olduğunuz suç örgütlerinde olacaktır. Gözler sizin mafya çete düzeninizde olacaktır. Gözler birlikte işlediğiniz suçlarda olacaktır. Gözler sizin hırsızlık ve yolsuzluklarınızda olacaktır. Ve yaptıklarınızın hesabını halka vereceksiniz. Kaçamayacaksınız.”