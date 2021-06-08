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Ordu'da yolcu minibüsü kazaya karıştı: 3'ü askeri personel 15 yaralı

Ordu'da yolcu minibüsü kazaya karıştı: 3'ü askeri personel 15 yaralı

ORDU'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 3’ü askeri personel olmak üzere 15 kişi yaralandı.

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Kaza, Ordu-Ulubey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S.'nin kullandığı 52 ABL 190 plakalı otomobil ile Engin D. idaresindeki Ulubey ilçesine çalışan 52 M 2020 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolcu minibüsü yoldan çıkarak, bir evin bahçesine girdi, burada bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan toplam 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişinin askeri personel olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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