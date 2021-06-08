Deniz salyası nedir müsilaj neden oluşur? İşte deniz salyası nedenleri

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Deniz'ini tamam kaplamasıyla gündeme geldi. Bir doğa olayı olan müsilaj bu yıl neden bu kadar arttığı merak ediliyor. Peki nedir deniz salyası, neden olur?

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Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj), deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinliğini artırıyor. Bu durum balıkçıların avlanmasını engellerken, denizdeki canlı çeşitliliğinin de azalmasına neden oluyor. Özellikle şubat ayından itibaren yoğunluğunu gözle görülür şekilde artıran müsilaj için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir eylem planı acil eylem planı açıkladı. Peki, Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj neden oluşuyor?

Deniz salyası nedir: Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Deniz salyası neden oluşur: Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında.

Çalışmalar başladı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilajla ilgili ilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışmalarına başlandı.