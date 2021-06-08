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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünya çapında kesinti! Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri çöktü

Dünya çapında kesinti! Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri çöktü

Financial Times, New York Times ve Bloomberg News dahil olmak üzere çok sayıda haber kuruluşunun web sitelerinde dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi. Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

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Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldiği belirtildi.

Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyuruldu. Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor. 

İngiliz hükümetinin resmi internet sitesi de erişim sıkıntısı yaşanan siteler arasında. Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar, CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşıyor.  Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyorken, Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor.

Siber saldırı ihtimali

Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

Financial Times'da ürün yöneticisi, kesintiye popüler bir CDN sağlayıcısı olan Fastly'deki bir aksaklığın nedeni olduğunu düşünüldüğünü söyledi. Fastly'den yapılan açıklamada, bir kesintiyle karşı karşıya olduklarını onaylanırken, şirketten, "Şu anda CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki potansiyel etkisini araştırıyoruz" denildi.

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