Milli basketbolcu Özge Kavurmacıoglu’nun yeni adresi belli oluyor

Bu sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Antalya 07 Basketbol takımı, milli basketbolcu Özge Kavurmacıoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor.

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Daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra birçok kulüpte forma giyen milli basketbolcu Özge Kavurmacıoğlu, transfer sezonunun gözde isimlerinden biri oldu.

Son olarak Çankaya Üniversitesi’nin formasını terleten 1,87 m boyundaki forvet oyuncusu Özge Kavurmacıoğlu, bu sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Antalya 07 Basketbol takımının kıskacı altında. Güney temsilcisi, milli basketbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Tarafların bu hafta içerisinde bir araya gelip transfere nokta koyması bekleniyor.

Dönemin FIBA Europe bayan basketbol uzmanı Paul Nielsen, 2010 yılında yaptığı açıklamada ‘’Özge’nin bu yaşta a takıma çıkarılması Taurasi’nin transferinden bile daha heyecan verici, bu ismi bir kenara not edin.’’ ifadelerini kullanmıştı.

Özge Kavurmacıoğlu, Fenerbahçe’nin 2010 yılında şampiyon olduğu genç kızlar Türkiye şampiyonasının hemen her maçında double double yaparak mvp seçilmişti.

Özge Kavurmacıoğlu kimdir?

7 Mart 1993 tarihinde İzmit’te doğan Özge Kavurmacıoğlu, Fenerbahçe altyapısında yetişerek 2011-12 sezonunda A takıma yükseldi. 2012-13 sezonunda Beşiktaş’a, 2013-14 sezonunda Antakya Belediyespor'a ve bir sonraki sezonda ise Edirnespor'a transfer olan Özge burada iyi bir performans sergileyerek sezonu 6,7 sayı, 4,4 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

2015-16 sezonunda Orduspor’a geçen 1.87 boyundaki forvet, 27.4 dakikada 6.0 sayı, 4.9 ribaund, 2.12 asist ortalamaları tutturarak bir sonraki sezon Botaş’a transfer oldu. Botaş ile ligde 25 maça çıkan Özge maç başına süre aldığı 17.9 dakikada 4.6 sayı, 3.2 ribaund, 0.9 asist ile oynadı. Özge 2017 yılında Galatasaray’a transfer oldu. Özge Kavurmacıoğlu son olarak Çankaya Üniversitesi’nde forma giydi.