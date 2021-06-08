BIST 1.448
DOLAR 8,62
EURO 10,50
ALTIN 524,55
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Ak Partili Hamza Dağ'dan erken seçim açıklaması Kılıçdaroğlu o kadar cesur değil 

Ak Partili Hamza Dağ'dan erken seçim açıklaması Kılıçdaroğlu o kadar cesur değil 

Erken seçim için 'Gündemimizde yok' diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: 

Erken seçim gündemde yok 

"Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde." 

Kılıçdaroğlu o kadar cesur değil 

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum." 

HDP'ye yeni kapatma başvurusu 

"Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız."

Yeni anayasa hazırlıkları tamam

"Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'nin ki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor." 

Açılma kararından herkes memnun 

"1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
DEVA Partisi'nden bomba istifa! Ülkücüyüm, iğrenir oldum, ülkeyi komünist biri yönetsin
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Can Topçu kimdir aslen nereli Can Topçu dizileri
Foça'da 5 kişinin öldüğü tekne kazası! Kaptana 13 yıl 4 ay hapis
Son dakika firari Can Dündar için Kırmızı Bülten çıkarıldı
İdil Sivirtepe yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?
ATM'deki açığı fark edip 2 bin lira yerine 625 bin lira çektiler
ABD araştırması: İki doz aşı olan yetişkinlerin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 91 daha az
Mehmet Ceyhan: MIS-C'ye karşı çocuklara koronavirüs aşısı yapılsın
Edirne'de oğlu ölü bulunan anne haberi alınca kahroldu
Yorumlar 5 yorum