Ak Partili Hamza Dağ'dan erken seçim açıklaması Kılıçdaroğlu o kadar cesur değil 

Erken seçim için 'Gündemimizde yok' diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Erken seçim gündemde yok

"Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde."

Kılıçdaroğlu o kadar cesur değil

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum."

HDP'ye yeni kapatma başvurusu

"Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız."

Yeni anayasa hazırlıkları tamam

"Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'nin ki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor."

Açılma kararından herkes memnun

"1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor."