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Can Topçu kimdir aslen nereli Can Topçu dizileri

Can Topçu kimdir aslen nereli Can Topçu dizileri

Sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Başak Ermiş, dizi oyuncusu erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla polise başvurdu. Ermiş, ifadesinde tayt giydiği için şiddete uğradığını söyledi. Oyuncu arkadaşı Can Topçu, "sadece iki tokat attim" diyerek kendini savundu. Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini iddia eden Ermiş, görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Ermiş, darp raporu ile şikâyetçi olurken Topçu yaptığı açıklamada genç kızı suçladı. Can Topçu kimdir? İşte Can Topçu Başak Ermiş kavgası hakkında merak edilenler...

 Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Başak Ermiş bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ben de değiştirmedim. Ağzım dudağım patladı. Yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

Can Topçu kimdir: Oyuncu Can Topçu'nun daha Adana 01 dizisinde rol aldığı biliniyor. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Topçu bir anlık sinirle kız arkadaşına şiddet uyguladığını ancak sevgilisinin her şeyi menfaatine çevirdiğini iddia etti. Can Topçu açıklamasının devamında, “El kaldırmamam gerekirdi. Ben vurmak istemedim, evden dışarı çıkacaktım kapıyı kitledi ağır küfürler etti. Sonunda o vurunca olanlar oldu. Ben özür diliyorum. Ben ne kadar haklı veya haksız olsam onun da bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Vurduğum için haksız oldum ama iftiraları kabul etmiyorum. Sizlerde en kısa zamanda farkına varacaksınız" dedi.

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