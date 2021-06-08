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Son dakika firari Can Dündar için Kırmızı Bülten çıkarıldı

Son dakika firari Can Dündar için Kırmızı Bülten çıkarıldı

Can Dündar için silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

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MİT tırlarının durdurulmasına yönelik görüntüleri yayınlayan ve haberleştiren Can Dündar hakkında istenen ceza, geçtiğimiz yıl Aralık ayında netleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Can Dündar, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçlarından yargılanmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın yardım suçu''
İki ayrı suçtan toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan yargılandığı bir dosya, diğer suçlardan ayrı tutuldu.

Hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı 
TRT Haber, Can Dündar için silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildiğini aktardı.

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