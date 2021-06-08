AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Terbiyesiz herif

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Terbiyesiz herif!" ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız" diyerek, erken seçim çağrısında bulunmuştu.

AK Parti'nin hukukçu Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak, "Kullandığın kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor musun? Terbiyesiz herif!" ifadelerini kullandı.