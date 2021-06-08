Devlet Bahçeli'den Ahmet Şık'a çok sert tepki: Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, skandal açıklamalarda bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Şık'a demediğini bırakmadı. Bahçeli, "TİP'li bir milletvekilin "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor" iftiraları karşısında ne yapacağız? Böyle bir alçak, TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Şık'a sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, "Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır. HDP terörün siyaset ayağıdır." dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha derinlikli düşünmemiz gerekiyor"

Bugünkü şartlarda çevre sorunları sadece çevre kirliliği olarak değil, toplumsal, siyasal boyutları olan karmaşık sorunlar yumağı haline gelmiştir. Marmara Denizi'nde baş gösteren, kıyılarımızda feci bir boyuta ulaşan deniz salyası daha derinlikli düşünmemizi sağlamıştır. Mikrobiyolojik varlıklar yoğun şekilde sahillerimize tutunmuştur.

Deniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır.

"Deniz salyası ile mücadeleye destek vereceğiz"

Çevre demek aynı zamanda vatan demektir. Sahillerimizi işgal eden deniz salyasıyla mücadele konusunda alınacak tedbirlere destek vereceğimizi , yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı kararlılıkla ifade ediyorum. Eylem planını bugünden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki temizliği yürekten destekliyoruz. Deniz salyası belasını yenmek için el birliğine güç birliğine ileri düzeyde ihtiyaç olduğu asla unutulmamalıdır.

Dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden süratle çıkarılmasıdır. Siyaset centilmenlik içinde yapılmalıdır. Söylenenin aksine su testisi su yolunda kırılmadan adresine ulaşılabilmelidir, siyaset bunun için vardır. Doğru sözlü, yüce gönüllü, yumuşak huylu, ağır başlı, zalime düşman mazluma dost bir siyaset huzurun anahtarıdır.

"Aynı şey Babacan için de geçerlidir"

Geçmişine sırt dönüp çıkarlarına bakanların görünürlüğü artmıştır. Türkiye'de Başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları saçması, devletin kimlere geldiğini göstermiştir. Serok Ahmet böyledir, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir. Serok için deniz bitmiş, filikası su almıştır.

Zillet İttifakını asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden siyasi partinin başkanlarının iddia ve itirafları düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde muhalefet partileri birbirleriyle çelişir gibi olan düşüncelerini göstermekte sorumludur. Demokrasinin bekası iki ucu keskin bıçak gibi parlayan bu hassasiyete bağlıdır. Herkesi buna uymaya bekliyoruz. Serok ve devasızın buna uymayacağını da peşinen biliyoruz. Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet partileri devleti ve milleti kötülemeye pahasına da olsa her şeyi kötülemek yoluna çıkarsa, iktidarla muhalefet arasındaki husumet soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi yoktur. Bu sözlerin sahibi Merhum İsmet İnönü'dür. İlerleyen yıllarda İnönü'nün yerinde yeller estiği de bir başka konudur.

Patlaması kaçınılmaz olan balonların fikir kisvesine bürünerek siyasete bürünmesi kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Maalesef bugün Türkiye'nin en önemli sorunu siyasetin kendi içinde neden olduğu açmazlardır. CHP'nin hali tamı tamına budur. Zillet ittifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konumlandırmıştır. Organize suç örgütlerine sözcülük yapan kişiliksiz bir muhalefet vardır. Bu vatan düşmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecektir. CHP ve İP'in siyasi idaresi güdümlüdür. Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, küresel senaryolardır. CHP ile İP'in gizli ortağı HDP, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir ortaklık olacağını ortaya çıkarmıştır. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır. Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. HDP'nin CHP ile İP'i bir karara zorlaması son zamanlarda iyice yoğunlaşmıştır. 2023 seçimlerinde ne olacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır.

HDP'ye yeniden kapatma davası

HDP'nin kapatılması için beklenen dava dün açılmıştır. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları vasıtasıyla suç işlenmesini tahrik ettiği somut delillerde belirlenmiştir. Tüm gözler AYM'ye çevrilmiştir.HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu sayfa açılmamak üzere kapanmalıdır.

Ahmet Şık'a soruşturma

TİP'li bir milletvekilinin, 'Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor; evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete 'katil' diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğu yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı, bu iktidarın azı dişlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer gazi Meclis'in çatısı değil demir parmaklıkların arkasıdır. Bununla birlikte HDP'li bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır. HDP, terörizmin siyaset ayağıdır.

Erken seçim

Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Cumhur İttifakı, büyük Türkiye'nin mimarıdır. Her şey Türkiye içindir, yüzümüz sonuna kadar Türk milletine dönüktür.