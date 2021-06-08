Arto'ya ne oldu Söylemezsem Olmaz'da neden yok ayrıldı mı?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Arto neden yok, programdan ayrıldı mı soruları merak konusu oldu. Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte programı sunan Arto, Miami'de işleri olduğu için programdan ayrıldığı açıkladı.

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Bircan Bali ve Seren Serengil ile sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da sivri dili ve dikkat çeken sözleri ile zaman zaman şimşekleri üzerine çeken Arto Dalga'nın son günlerde programda olmaması takipçilerinin dikkatini çekti. Peki Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı, neden yok?

Arto neden yok: Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto, birkaç gündür programda yer alamıyor. Açıklamayı ise yine kendisi yaptı. Şu an bazı işleri nedeniyle Miami'de olan Arto, programa veda ettiğini de açıkladı.

Arto kimdir: Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Sahne şovlarından sonra Arto olarak tanınan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 55 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okumuştur. 1997 yılında sahnelerde yerini almaya başlayan ve sivri diliyle sürekli dikkat çeken Arto, ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibidir.