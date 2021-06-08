Sedat Peker'e hodri meydan diyen Cem Küçük attığı twiti sildi

Sedat Peker Youtube üzerinden hedef aldığı isimlere bir yenisini ekledi. Bu kez Cem Küçük hakkında açıklamalar yapacağını duyurdu. Cem Küçük anında yanıt verdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Cem Küçük, hodri meydan paylaşımını sildi...

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Medya mensuplarını ve hükümeti hedef alan açıklamalar yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, önümüzdeki pazar günü için bu kez Cem Küçük'ü hedefe koydu. Veyis Ateş iddialarının ardından yine bir gazeteciye yönelen Sedat Peker, şu tehditlerde bulundu:



-Cem küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok.

Kim nerede göreceğiz

Bu tehdit üzerine gazeteci Cem Küçük twitter hesabından karşılık verdi. 'Elinden geleni ardına koyma' diyerek meydan okuyan Cem Küçük şunları yazdı:



-Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz.

Cem Küçük'ün, gecenin ilerleyen saatlerinde ise bu paylaşımını silmesi dikkat çekti...