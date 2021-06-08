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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BioNTeh aşısı açıklaması! Ben oldum, tavsiye ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BioNTeh aşısı açıklaması! Ben oldum, tavsiye ederim

TRT canlı yayınında 3 doz aşı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?" şeklindeki soruya "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim" yanıtını verdi.

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Koronavirüsle mücadelede en büyük koz aşı olmasına rağmen Türkiye'de aılama hem yavaş gidiyor hem de vatandaş aşı olmakta endişe ediyor. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar aşıdan korkulmaması çağrısı yapsa da halen aşı olma hakkı elde edip de aşıya gitmeyenlerin olması can sıkıyor. 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Covid-19'a karşı Türkiye'de sürdürülen aşılama çalışmalarına değindi. Virüsle mücadelede vatandaşların aşı olması için büyük bir çaba gösterildiğini belirten Selvi, "Maske, mesafe ve temizlik kuralının yanı sıra bir yandan da kısıtlamalarla sonuç alınmaya çalışılıyor. Ama maskeleri çıkarıp bu salgından kurtulmak için aşıya umut bağlanmış durumda" dedi.

Aşı konusunda öncülük ediyor

"Vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara inat Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda öncülük yapıyor" diyen Selvi, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşıların temini ve hızlı bir aşılama takvimi için seferberlik ilan etmiş gibi çalışıyor. Ama aşı karşıtları da milletin kafasını karıştırmak için çaba göstermekten geri durmuyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti MYK'da soruldu

Selvi yazısında şu bilgiyi paylaştı: "AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?' diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: 'Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim' diyor."

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