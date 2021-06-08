Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir yaşı kaç?

Son günlerde sıkça sağlık sorunu yaşayan Seren Serengil'in ameliyatla safra kesesi alındı. Zor günlerde yanında olan sevgilisi Mustafa Tohma is merak konusu oldu. Seren Serengil'e evlilik teklif eden Mustafa Tohma 38 yaşında. Yani Seren Serengil'den 12 yaş küçük. Peki Mustafa Tohma ne iş yapıyor?

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Geçtiğimiz günlerde zayıflamasının durdurulamaması ile gündeme gelen Seren Serengil safra kesesini aldırmak için ameliyata girdi. Sosyal medya hesabından Serengil'in son sağlık durumunu açıklayan sevgilisi Mustafa Tohma ise merak edildi. Peki Seren Serengil’in evleneceği Mustafa Rahman Tohma kimdir? Soruları aratılmaya başladı. İşte Mustafa Rahman Tohma’nın hayatına dair detaylar..

Mustafa Rahman Tokma kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor: Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak birkaç defa modellik yaptığını ifade ediyor. Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

Evlilik müjdesini böyle duyurmuştu:

Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak." mesajını paylaşmıştı.