Seren Serengil'e ne oldu hastalığı nedir? Seren Serengil son durumu

Beyaz TV'de uzun süredir Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Seren Serengil acil ameliyata alındı, sevenleri korktu. Böbreğinde taşlar olan 50 yaşındaki Seren Serengil'in yeterli su içmediği için safra kesesi alınacak. Peki Seren Serengil kimdir, aslen nereli, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir?

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Uzun bir süredir Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Seren Serengil'i canlı yayında göremeyen sevenleri hemen Seren Serengil'i ne oldu, neden yok araştırması yapmaya başladı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve aşırı zayıflayan Seren Serengil'in safra kesesi alınacak. Her fırsatta su içmediğinden yakınan Seren Serengil'in böbreklerinde ise taş var. Acil ameliyata alınan Seren Serengil'in son sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı.

zun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Seren Serengil, bugün sabah 05.30'da aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Safra kesesi alınacak: Acil ameliyata alındığı öğrenilen Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü şarkıcı, hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Seren Serengil kimdir:

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu.

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman‘ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı’nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul’da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra‘da, sonrada İsviçre’nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi “Marcella” adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren’i sıkı yetiştirmek için, Montrö’de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.



Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye’nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah‘la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye’deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz‘la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006’da Roma Konsolosluğu’nda Musa Aytun ile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

Seren Serengil, 2011 yılından beri işadamı Oğuz Aşıcı (d.1982) ile birlikteydi.