Hindistan'da Covid-19'dan kurtulan kara mantara yakalanıyor! Vaka sayısı açıklandı

HİNDİSTAN'da koronavirüsten sonra ortaya çıkan Kara Mantar hastalığında vaka sayısı ilk kez açıklandı. Ülke sağlık bakanlığı, bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.Abone ol
Hint basınındaki haberler göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370’inin daha önce Kovid-19’a yakalandığını kaydetti.
Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra’da 6 bin 329, Gujarat’ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.
Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.
Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kara mantar nedir, belirtileri neler?
Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
Hindistanlı doktorlar, ülkenin yedi günlük vaka oranında yeni bir rekora imza atıldığını bildirdi. Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.
Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.
Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor. Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor. COVID-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor.
Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.