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Olay yeri İzmir! Uyurken akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Olay yeri İzmir! Uyurken akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İZMİR'de kanepede uyuduğu sırada içeri giren akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Feci olayın nedeni henüz bilinmiyor.

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 İzmir'in Konak ilçesinde uyuduğu sırada akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lale Mahallesi'nde bir evde U.Ç. (29), kanepede uyuduğu sırada içeriye giren akrabası K.S. (17) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle karın bölgesinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan U.Ç, yakınları tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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