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Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyonu aştı

Anadolu Ajansı
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.

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Sağlık Bakanlığının anlık verilere göre; 7 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 847 bin 112, ikinci doz aşı ise 13 milyon 205 bin 812 oldu. Böylece toplam doz miktarı 31 milyon 52 bin 924 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı sayısı ise 358 bin 308 doza ulaştı.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 33 bin 94, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 134 bin 889 toplamda 5 milyon 167 bin 983; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 492 bin 994, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 114 bin 59 toplamda 2 milyon 607 bin 53; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 539, ikinci doz aşı sayısı 910 bin 887, toplamda 2 milyon 122 bin 426 doz olarak kayıtlara geçti.

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