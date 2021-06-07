Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması dünyada gündem oldu. Yabancılar, yeni keşfin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini söylüyor.

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Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada; Türkiye'nin Karadeniz'de daha önce açıkladığı 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin artış göstereceği öngörüsünde bulundukları anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie'nin baş analisti Ashley Sherman, "Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğal gaz keşfiyle ulaşılan 540 milyar metreküp rezerv doğal gaz ihtiyacını ağırlıklı olarak ithalatla karşılayan ülkenin yaklaşık 12 yıllık talebine eşdeğer" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin stratejik hedefinin bu miktarı artırmak olması gerektiğinin altını çizen Sherman, "İlk üretim için açıklanan 2023 tarihi hala iddialı görünüyor. Tedarikle ilgili atılacak adımlar için hızlandırılmış bir zaman çizelgesi siyasi ve ekonomik önemi ne olursa olsun pahalı olacaktır" ifadelerini kullandı.